В Самаре капитально обновляют еще одну поликлинику

Работы завершат осенью. Фото: минздрав региона

В поселке Управленческий Красноглинского района Самары продолжают обновление поликлиники. Жители смогут получить качественную медицинскую помощь.

По информации министерства здравоохранения региона, специалисты проводят ремонтные работы в четырехэтажном здании по улице Симферопольской размещается амбулаторно-поликлиническое отделение №1. В одну смену в поликлинику посещают почти 300 человек. Капитальный ремонт начался еще в январе. Сегодня специалисты полностью обновили фасад и выполнили внутреннюю отделку части помещений.

На данный момент подрядчики ведут монтаж инженерных коммуникаций – систем отопления и пожарной безопасности. Работы выполняются с опережением графика. Осенью врачи вернутся к работе в своих кабинетах.