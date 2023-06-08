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НовостиПроисшествия8 июня 2023 7:38

В Самаре мошенники украли у 70-летней женщины 4 миллиона рублей

Неизвестные двадцать дней подряд звонили потерпевшей
Алена ПРОВКИНА
Потерпевшая обратилась в полицию

Потерпевшая обратилась в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары к сотрудникам полиции обратилась за помощью 70-летняя женщина. Она стала жертвой мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мошенники украли у пенсионерки более 4 миллионов рублей. Оказалось, злоумышленники звонили женщине в течение 20 дней и под разными предлогами просили перевести средства на «специальные счета». Женщина, работающая инженером, призналась, что все время ее не покидали сомнения. В конце злоумышленники попросили потерпевшую выставить квартиру на продажу.

Пенсионерка связалась с риелтором и оформила сделку. После перевода средств мошенники перестали выходить на связь.