В Самаре мошенники украли у 70-летней женщины 4 миллиона рублей

Потерпевшая обратилась в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары к сотрудникам полиции обратилась за помощью 70-летняя женщина. Она стала жертвой мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мошенники украли у пенсионерки более 4 миллионов рублей. Оказалось, злоумышленники звонили женщине в течение 20 дней и под разными предлогами просили перевести средства на «специальные счета». Женщина, работающая инженером, призналась, что все время ее не покидали сомнения. В конце злоумышленники попросили потерпевшую выставить квартиру на продажу.

Пенсионерка связалась с риелтором и оформила сделку. После перевода средств мошенники перестали выходить на связь.