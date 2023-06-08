Самарцам рассказали, где выгоднее купить продукты в июне 2023 года

Специалисты провели мониторинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, где выгоднее всего купить продукты в июне 2023 года. Специалисты провели мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации, дешевле всего купить гречку за 49,27 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Молоко за 37,76 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинском районе. Сахар за 49,9 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Говядину (кроме бескостного мяса) за 200 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении Киевской и Тухачевского.

Подобные мониторинги помогают составить представление о потребительской корзине. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.