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НовостиОбщество8 июня 2023 8:35

Самарцам рассказали, где выгоднее купить продукты в июне 2023 года

В областной столице провели мониторинг цен
Алена ПРОВКИНА
Специалисты провели мониторинг

Специалисты провели мониторинг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, где выгоднее всего купить продукты в июне 2023 года. Специалисты провели мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации, дешевле всего купить гречку за 49,27 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Молоко за 37,76 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинском районе. Сахар за 49,9 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Говядину (кроме бескостного мяса) за 200 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении Киевской и Тухачевского.

Подобные мониторинги помогают составить представление о потребительской корзине. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.