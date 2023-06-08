«Волгафест – 2023» пройдет на набережных Самары, Сызрани, Октябрьска и Тольятти

Сейчас на самарском пляже уже идет подготовка. Фото: правительство Самарской области

С 13 по 18 июня в Самарской области будет проходить «Волгафест», являющийся визитной карточкой региона. Нововведением этого года станет параллельная программа на разных набережных региона.

Так, фестиваль будет подхвачен 17 июня на набережных Сызрани и Октябрьска, а 18 июня – набережной Тольятти. В Самаре место проведения останется традиционным – первая очередь набережной. В этот раз главной темой фестиваля стала «Любовь».

Сейчас на самарском пляже уже идет подготовка. Центром фестиваля станет музейный городок. Музеи, галереи и творческие мастерские Самары объединятся, чтобы раскрыть понятие «язык любви».

Главными арт-объектами станут воздушная башня и башня-опора. Первая раскрывает тему эфемерности любовного чувства – она надувается ветром и поникает без него. А вторая представляет тему стабильности. Среди других арт-объектов будут «Волжский слон» и «Замок для чудовищ».

Помимо этого, в рамках театральной программы пройдут специальные показы для детей на траве под тенью деревьев. Каждый вечер на закате организуют сайт-специфик спектакль – постановку из пяти новелл, рассказывающих о сотворении окружающего мира силами любви.

Полную программу «Волгафеста» можно посмотреть на официальном сайте.

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