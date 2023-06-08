В Самарской области увеличили объем ремонтируемых дорог

В регионе проведут дорожные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают работу в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт дорог дополнительно направят 1,8 млрд рублей.

По информации пресс-службы правительства региона, на средства специалисты проведут опережающий ремонт 8-ми участков автомобильных дорог. Работы проведут на дорогах в Пестравском, Красноярском, Кинельском, Волжском, Ставропольском и Шенталинском районах. По плану ремонт территорий могли начать в следующем году. Благодаря выделенным средствам работу проведут раньше сроков – в этот дорожный сезон.

Подрядчики отремонтируют 97 участков автомобильных дорог. Уровень нормативного состояния сети доведут до 47,3%.