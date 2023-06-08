Работы по укладке труб в Красноглинском районе Самары вышли на финальную стадию

Работы вышли на финальную стадию. Фото: "РКС-Самара"

В Красноглинском районе Самары специалисты вышли на финальную прямую по укладке труб. Осталось проложить заключительные 300 метров.

По информации «РКС-Самара», сотрудники компании продолжают строительство двух водоводов диаметром 600 мм. 4000 жителей Красноглинского района получат мягкую волжскую воду. Проект разработали на основании техзадания мэрии и одобрен на общественных слушаниях. На данный момент, работы ведут на изгибе в зеленой части Волжского шоссе между НФС-2 и поселком Управленческий.

Стоимость проекта оценивают в 1,2 млрд рублей. Завершить работы планируют во второй половине текущего года.