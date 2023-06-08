Дублер улицы Ново-Садовой должны начать строить в Самаре в 2024 году

Прокладка необходимых сетей должна начаться через 3-4 месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2024 году начнется капитальное строительство дороги по дублеру улицы Ново-Садовой от Шмидта до северо-Восточной магистрали. Об этом стало известно 6 июня на приеме депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна.

Жители Октябрьского района попросили помощи в содействии закрытия участка дороги, дублирующей улицу Ново-Садовую через улицу Липецкую, для движения больших грузовых автомобилей.

Также самарцев волнует заброшенная территория завода им. Масленникова, они просят сделать участок дороги пешеходным, а жильцам выдать разрешение на проезд, обустроив асфальтированной автодорогой.

Представители Минтранса региона, которые присутствовали на приеме, заверили, что работа в данном проблемном направлении уже ведется. А прокладка необходимых сетей должна начаться через 3-4 месяца. Планируется четыре полосы дороги, новые тротуары и велодорожки.

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