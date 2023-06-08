Жители Самарской области могут поучаствовать в онлайн-акции «Свеча памяти»

В результате акции будет оказана адресная медпомощь ветеранам Великой Отечественной войны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область присоединится к всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти». До 22 июня по всей стране будут зажигать виртуальные свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

Поучаствовать в акции может любой желающий. Уже сейчас на сайте можно зажечь свою виртуальную свечу. В результате акции будет оказана адресная медпомощь ветеранам Великой Отечественной войны. Для этого благотворительный фонд «Память Поколений» выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей.

В ночь с 21 на 22 июня пройдет и международная акция «Огненные картины войны». Участники акции также возложат лампады и цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Все участники акции могут прямо на сайте сделать пожертвование, которые направят на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 479 084 виртуальных свечей и пожертвовали 600 988 рублей на помощь ветеранам.

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