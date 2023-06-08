Глава Самары поздравила профессионалов с Днем социального работника

Отдельное внимание уделяется поддержке военнослужащих. Фото: администрация Самары

В четверг, 8 июня, отмечается День социального работника. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила работников социальной сферы и ветеранов отрасли.

— Вы посвятили себя служению людям, которые нуждаются в особой поддержке. Вы помогаете им преодолеть сложные жизненные ситуации. Спасибо за вашу чуткость, мудрость, доброту и терпение, — сказала мэр.

На данный момент в Самаре есть 72 меры социальной поддержки, из них 31 оказывается за счет средств бюджета города. Отдельное внимание уделяется поддержке военнослужащих.

— От всей души желаю вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, крепкого здоровья. Пусть добрые помыслы, профессиональные успехи и человеческое счастье помогут вам найти вдохновение на все благие дела, — поздравила Елена Лапушкина.

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