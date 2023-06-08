Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве театра «СамАрт» в Самаре

Из-за срыва сроков компания не смогла приступить к следующему этапу работ Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве театра юного зрителя «СамАрт». Компания, которая выполняет работы, нарушила закон о контрактной системе. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Подрядчиком выступает «ВТС-9». Проверка показала, что организация нарушила график работ, предусмотренный контрактом. Из-за этого не удалось перейти к следующему этапу строительства.

– Например, в срок август-октябрь 2022 года не были выполнены работы по устройству отдельных железобетонных конструкций, архитектурных решений, кровли, металлических конструкций, перегородок, конструктивных решений и прочее, – пояснили в региональной прокуратуре.

В результате проверок директора компании оштрафовали на 54 тысяч рублей. Отмечается, что прокуратура держит строительство на контроле.

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