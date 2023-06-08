Всероссийская акция «Свеча памяти» состоится в Самаре в июне 2023 года

Более 200 жителей губернии уже зажгли виртуальную свечу

Жители Самарской области присоединятся к акции «Свеча памяти», которая состоится в ночь с 21 на 22 июня 2023 года. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Все желающие зажгут свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

Для того, чтобы принять участие в акции, жителям необходимо зажечь виртуальную свечу на портале деньпамяти.рф. Сделать это можно уже сейчас. На текущий момент к мероприятию присоединились более 200 жителей губернии.

Отметим, что участие в акции – это не только дань памяти погибшим, но и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках акции им будет оказана адресная помощь. Для этого благотворительный фонд «Память Поколений» выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей.

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