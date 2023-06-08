Власти Самары решили проблему с недовыпуском автобусов на дачных и городских маршрутах

В городе недовыпуск автобусов составляет 5-6% Фото: администрация Самары

Власти Самары придумали, как решить проблему с недовыпуском автобусов, перевозящих пассажиров к дачам и по городу. Этот вопрос был поднят на совещании, которое состоялось в горадминистрации.

Как сообщили в мэрии, сегодня в городе работают 46 автобусных маршрутов, садово-дачных – 29. В первом случае недовыпуск составляет 5-6%, во втором – 2%.

– Одна из проблем - износ подвижного состава. В ночные смены мы готовим выпуск транспорта в полном объеме. Чаще всего поломки случаются уже на маршруте. Чтобы ситуация не стала критичной, с ноября прошлого года усилили работу ремзоны, – рассказал заместитель руководителя предприятия «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин.

Вторая проблема – нехватка водителей. Власти намерены минимизировать неудобства для пассажиров и уже проработали дополнительные меры. В частности, нужно учитывать возможность организации транспортного сообщения по тому или иному направлению.

– Когда встает вопрос о том, что какой-то автобус не может выйти в рейс, нужно точно знать, что это за маршрут, если ли альтернативный общественный транспорт: трамвай, троллейбус или метро. Если других видов транспорта нет, как, например, в части Куйбышевского и Красноглинского районов, то увеличивать интервалы движения автобусов недопустимо, – подчеркнул первый замглавы Самары Владимир Василенко.

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