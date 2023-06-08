В Самаре 17 теплосетей готовят к отопительному сезону 2023-2024 годов

Профильные службы трудятся на основных плановых объектах Фото: администрация Самары

Самара активно готовится к предстоящему отопительному сезону. Профильные службы приступили к перекладке теплотрасс. Сейчас работы ведутся на основных плановых объектах теплосетей. Их 18, на 17 участках уже ведется ремонт и модернизация.

– Еще на один объект подрядчик планирует выйти в конце этой недели. Подготовка уже началась – предусмотрено техническое перевооружение теплотрассы, находящейся в периметре улиц Губанова, Ново-Садовой, Солнечной и проспекта Кирова. По 8 дополнительным объектам завершаются согласования, – рассказали в администрации Самары.

Работы подходят к завершению около Дома офицеров. Там обновили теплотрассу протяженностью 239,5 метра. В ближайшее время начнется благоустройство территории.

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