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НовостиОбщество8 июня 2023 17:12

В Самаре 17 теплосетей готовят к отопительному сезону 2023-2024 годов

На участках проводится ремонт и модернизация
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Профильные службы трудятся на основных плановых объектах

Профильные службы трудятся на основных плановых объектах

Фото: администрация Самары

Самара активно готовится к предстоящему отопительному сезону. Профильные службы приступили к перекладке теплотрасс. Сейчас работы ведутся на основных плановых объектах теплосетей. Их 18, на 17 участках уже ведется ремонт и модернизация.

– Еще на один объект подрядчик планирует выйти в конце этой недели. Подготовка уже началась – предусмотрено техническое перевооружение теплотрассы, находящейся в периметре улиц Губанова, Ново-Садовой, Солнечной и проспекта Кирова. По 8 дополнительным объектам завершаются согласования, – рассказали в администрации Самары.

Работы подходят к завершению около Дома офицеров. Там обновили теплотрассу протяженностью 239,5 метра. В ближайшее время начнется благоустройство территории.

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