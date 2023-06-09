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НовостиОбщество9 июня 2023 4:45

В Самаре только 5% горожан не испытывают стресс на работе

Высокий уровень стресса оказался у 26% опрошенных
Ирина СИНЕГУБОВА
По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего из Самары составляет 3,2 балла.

По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего из Самары составляет 3,2 балла.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, только 5% жителей Самары не испытывают стресс на работе. А каждый третий горожанин оценивает свой уровень стресса на работе как высокий или очень высокий.

Так, 10% самарцев оценили свой ежедневный уровень стресса как очень низкий, 13% назвали уровень стресса низким, а 27% испытывают средний. Высокий уровень стресса оказался у 26% опрошенных, очень высоким – у 12%.

По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего из Самары составляет 3,2 балла. При этом любители своего дела ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,3 балла, а вот на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,7 балла.

Отмечается, что судя по баллам, мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами.

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