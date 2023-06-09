В центре Самары запретили продажу алкоголя 11 и 12 июня из-за Дня России

Ограничение не распространяется на заведения общепита. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные дни, 11 и 12 июня, с 8:00 до 23:00 на улицах в центре Самары ввели запрет на розничную продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня России. Соответствующее распоряжение появилось на сайте регионального правительства.

Так, спиртное не продадут на улицах Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской (дома № 37-145 и № 36-102а), Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (дома № 177-181 и № 176-210), Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской (дома № 1-21 и № 2а-26).

Также продажа спиртного запрещена на улицах Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка (дома № 1-151 и № 74-202), Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской (дома № 1-131б), Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской (дома № 1к1-41а и № 2а-30).

В документе отмечается, что ограничение не распространяется на заведения общепита.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.