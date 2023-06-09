Пожарные потушили пламя в течение 40 минут Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в четверг, 8 июня 2023 года, в Центральной городской больнице Сызрани произошел пожар. Огонь вспыхнул в отделении хирургии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 19:43. Прибывшие на место подразделения установили, что пожар произошел в одной из палат в хирургическом отделении больницы на улице Комарова, 1. Там горела мебель. Площадь пожара составила 15 кв. м, — отметили в оперативном ведомстве.

Из здания эвакуировали 70 человек. Девятерых из них пожарные вывели с помощью специальных устройств. Локализовать возгорание удалось в 20:00, а полностью потушить — в 20:31. На месте работали 74 человека и 25 единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет. Из-за чего в больнице вспыхнуло пламя, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

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