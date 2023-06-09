Энергетики завершили реконструкцию сетей для строительства школы на территории бывшего ЗИМа в Самаре

Специалисты ввели в эксплуатацию новую трансформаторную подстанцию на территории бывшего завода имени Масленникова / Фото: АО "ССК"

Энергетики завершили первый этап реконструкции системы электроснабжения на территории бывшего завода имени Масленникова в Самаре. Они модернизировали сети для строительства новой школы.

Специалисты полностью освободили от старых электросетевых коммуникаций площадку для возведения учебного заведения. По предварительным данным, будущая школа сможет принять до 2,5 тысяч ребят и стать самой большой в Самарской области.

- Взамен трех выработавших свой ресурс подстанций наши специалисты смонтировали новую двухтрансформаторную подстанцию напряжением 6/0,4 кВ и мощностью 2000 кВА. Кроме того, они проложили по новой схеме 2,5 км кабельных линий напряжением 6 и 0,4 кВ, - рассказали в пресс-службе Самарской сетевой компании.

Энергетики отмечают, что новая трансформаторная подстанция и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена позволят на десятилетия вперед обеспечить надежным и качественным электроснабжением не только существующих, но и потенциальных потребителей в этом районе. На обновленную систему электроснабжения уже перевели Поволжский государственный колледж, медцентр «Наука» и др.

Напомним, реконструкция сетей на участке для новой школы — это только часть проекта ССК по созданию новой схемы электроснабжения всей будущей комплексной жилой застройки территории бывшего ЗИМа. Проект реализуется по распоряжению министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в рамках инвестпрограммы компании.

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