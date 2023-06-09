Выборы губернатора Самарской области назначили на 10 сентября 2023 года

В выборах губернатора намерен принять участие и действующий глава региона Дмитрий Азаров Фото: Сергей БАЛАНОВ

В пятницу, 9 июня 2023 года, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Одной из его повесток стало назначение даты выборов губернатора региона.

На заседании был представлен проект постановления о назначении выборов на 10 сентября 2023 года (единый день голосования). Депутаты единогласно поддержали эту дату. Сколько дней продлится голосование, пока неизвестно. Решение по этому вопросу примет избирательная комиссия Самарской области.

Напомним, сейчас губернатор — Дмитрий Азаров. Его назначили временно исполняющим обязанности главы региона указом президента РФ в сентябре 2017 года. А спустя год его избрали на эту должность. Срок полномочий Дмитрия Азарова истекает в 2023-м. Ранее он сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах губернатора Самарской области.

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