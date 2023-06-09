Областной Молодежный центр появится в Самаре

Концепцию объекта разработали совместно с молодежью Фото: правительство Самарской области

В Самаре планируется создание регионального Молодежного центра. Он откроется в здании площадью порядка 4 тыс. квадратных метров на проспекте Масленникова, 37. Информацию сообщили в областном правительстве.

– Здание было передано молодежи по поручению губернатора. Это будет огромное мультиформатное пространство, где молодые люди смогут собираться, общаться и творить, делать все, чтобы им самим было интересно развивать новые проекты и инициативы, – рассказал руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Сейчас в здании ведется капремонт. До конца года будет полностью укреплен фундамент, обновлена входная группа, коммуникации, кровля и внутренние помещения. Внутри откроются студии видео и звукозаписи, коворкинг-зоны, кабинеты психологической разгрузки.

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