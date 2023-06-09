Серебристые облака заметили в небе вблизи Самары 8 июня 2023 года

Серебристые облака еще называют ночными светящимися облаками / Фото: Евгений Баранский / vk.com

Вечером в четверг, 8 июня 2023 года, в небе над Самарской областью можно было увидеть серебристые облака. Это сравнительно редкое атмосферное явление. Его успели запечатлеть представители клуба «АстроСамара».

- Мы больше недели вели охоту на серебристые облака в Самарской области. И вот только сейчас нам наконец-то повезло! Засняли серебро в небе близ Самары в 22:50 8 июня 2023 года. Сезон открыт! - поделился в соцсетях руководитель астроклуба Евгений Баранский.

Отметим, серебристые облака также известны как мезосферные или ночные светящиеся облака. Они возникают в мезосфере (слой атмосферы) и видимы в глубоких сумерках — или сразу после заката, или перед рассветом. Наблюдаются серебристые облака в летние месяцы.

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