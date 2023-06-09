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НовостиОбщество9 июня 2023 10:55

Шквалистый ветер, гроза и град обрушатся на Самарскую область 10 июня 2023 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Анастасия ФИЛАТОВА
В субботу из дома лучше не выходить

В субботу из дома лучше не выходить

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самарской области ждут непростые выходные. В субботу, 10 июня 2023 года, регион рискует оказаться во власти сильного ветра, грозы и града. Объявлен желтый уровень опасности.

- Днем 10 июня 2023 года местами в Самарской области ожидаются гроза и шквалистое усиление ветра (порывы 17-22 м/с). Возможен град. Такая погода сохранится и вечером, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей не выходить завтра из дома. При грозе необходимо закрыть все окна и двери, отключить электроприборы. Если непогода застигнет на улице, следует спрятаться в ближайшем здании и ни в коем случае не подходить к воде, одиноким деревьям, металлическим конструкциям. При ветре спасатели советуют как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев. Машины стоит поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных сооружений.

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