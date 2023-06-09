Движение грузовиков частично ограничили по трассе М-5 в Самарской области

Проезд решили ограничить из-за слишком интенсивного движения грузового транспорта / Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"

В Самарской области ввели временное ограничение движения для грузовиков общей массой свыше 3,5 тонн. Оно будет действовать на участке с 890 по 976 км трассы М-5 «Урал» с 5 июня по 27 августа 2023 года. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, по пятницам грузовики не смогут ездить в направлении Москвы с 12:00 до 22:00, а по воскресеньям — в обратную сторону. Исключение — 11 июня 2023 года. Запрет на проезд перенесут на 12 июня 2023 года. Причина ограничения — слишком интенсивное движение большегрузов по трассе.

Грузовой транспорт направят по объездным маршрутам: трассам М-7, А-151, Р-241, Р-229 (исключая 44 и 45 км), Р-228. Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям, быть внимательнее и заранее выбирать пути следования.

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