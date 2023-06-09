Премьерный показ фильма «Сквозь время» состоится в Самаре 13 июня 2023

Роли братьев Итана и Джейкоба Блейка исполнили Виктор Добронравов и Егор Корешков

Во вторник, 13 июня 2023 года, в Самаре состоится премьерный показ фантастического фильма «Сквозь время» (12+). Увидеть картину режиссера Александра Богуславского можно будет в кинотеатре «Синема Парк» в ТЦ «Парк Хаус».

Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Егор Корешков, Егор Бероев, Соня Присс и другие известные актеры. Зрителям предстоит увидеть приключения двух братьев Итанна и Джейкоба Блейка. В ходе испытания сверхскоростного самолета на новом источнике энергии они оказываются на острове, не отмеченном на картах. Там они сталкиваются с загадочным туманом, в котором существуют и прошлое, и будущее. Все это — результат секретного научного эксперимента.

Изобретателю и бизнесмену Итану Блейку предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.

Отметим, в широкий прокат фильм выйдет в четверг, 15 июня 2023 года.

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