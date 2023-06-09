Предприниматели Самарской области смогут пройти бесплатное обучение и претендовать на грант

После прохождения программы участники получат сертификат. Фото: министерство экономразвития СО

13 июня 2023 года в Самарской области стартует образовательная программа «Акселератор социальных проектов». Мероприятие пройдет в центре «Мой бизнес». Принять в нем участие смогут предприниматели, работающие в разных сферах – от образования и трудоустройства незащищенных слоев населения до проектов по защите экологии или культурного наследия.

– Мы уделяем особое внимание предпринимателям, реализующим социальные проекты. Важным направлением поддержки является конкурс грантов, где они могут получить до 500 тысяч рублей. Сегодня в Самарской области работает 170 социальных предприятий, и мы будем делать все, чтобы их число только увеличивалось, – поделился министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, в регионе поддержке предпринимателей уделяется особое внимание. Работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ее курирует областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.

В рамках программы участники прослушают лекции, примут участие в вебинарах и очных занятиях, встретятся с экспертами. Благодаря обучению они смогут настроить бизнес-процессы и подготовить проект для получения гранта. В конце они получат сертификат, подтверждающий прохождение обучения.