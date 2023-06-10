В Самарской области осудили мужчину, спонсировавшего террористов

За решеткой мужчина пробудет 8 лет и 9 месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы приговорили уроженца одной из соседних стран. Мужчину признали виновным в содействии террористам. Он отправлял деньги организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которая признана в России террористической. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.

- Давлатжон Узоков, зная, что МТО «Хайят Тахрир аш-Шам» в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, разделяя ее радикальную идеологию, связался через интернет с неустановленным лицом, которое осуществляло сбор денег на нужны МТО. После мужчина неоднократно переводил деньги по указанным реквизитам, - говорится в сообщении.

Задержали пособника террористов в июле 2022 года, суд приговорил мужчину к лишению свободы.