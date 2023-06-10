Потолок обвалился в торговом центре Letout в Самаре 10 июня 2023 года

Очевидцы говорят, что после обрушение потолка в здание хлынула вода. Фото: скриншот с видео

В субботу, 10 июня 2023 года в торговом центре Letout (бывший ТЦ «Московский») в Самаре произошло ЧП. Там рухнула часть потолка. Видео опубликовали 63.ru.

- По словам очевидцев, из дыр течет вода. Она залила коридоры и пол, - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что никто не пострадал. Причина обрушения потолка неизвестна, ее еще предстоит выяснить.

Напомним, около ТЦ Letout недавно произошел необычное происшествие. Около кнопки светофора у пешеходного перехода через Московское шоссе появился пчелиный рой.