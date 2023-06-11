Самолет рейса Москва – Махачкала вынужденно сел в Самаре из-за больного пассажира

Было принято решение о незапланированной посадке в аэропорту Курумоч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 10 июня 2023 года, вечером самолету, летевшему из Москвы в Махачкалу, пришлось вынужденно приземлиться в самарском аэропорту Курумоч. Все дело в том, что на борту стало плохо одному из пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— Авиаинцидент произошел в 16:37. От диспетчера была получена информация, что при выполнении полета экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, — говорится в сообщении.

Было принято решение о незапланированной посадке в аэропорту Самары. В результате самолет благополучно сел в Курумоч в 17:15. По прибытию была запрошена «скорая помощь». Отмечается, что сигналы срочности и бедствия не объявлялись.

Непредвиденная ситуация произошла на самолете A320, RA-73803 рейса SVR1343 Москва (Домодедово) – Махачкала, эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Уральские Авиалинии».

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