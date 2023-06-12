Уточка привела малышей прямо на детскую площадку. Фото: скрин видео

В Самаре уточка привела утят на детскую площадку. Умилительными кадрами 12 июня 2023 года очевидцы поделились в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, все произошло в одном из дворов, расположенных на Шестой просеке в Самаре. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что мама-утка деловито и целеустремленно шествует находящимся на детской площадке качелям и каруселям. Следом за ней спешат девять маленьких утят. Детей на детской площадке при этом не наблюдается.

- Ничего милее вы сегодня не увидите, – утверждают авторы видео.

И комментаторы с ними вполне согласны. Горожане отметили, что наверняка утятам тоже захотелось поиграть на площадке – ведь ни тоже дети. А местные жители отмечают, что уточка наверняка пришла с ближайшего озера, где эти птицы уже прочно облюбовали территорию.

Напомним, это уже не первый случай, когда утки с выводками утят гуляют по городским улицам и дворам. Например, недавно утка с утятами на несколько минут парализовала движение по Московскому шоссе.