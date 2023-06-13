В Самаре посетитель ломбарда схватил с витрины ноутбук и убежал

Житель Кинельского района ранее неоднократно был судим. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре посетитель похитил с витрины комиссионного магазина, расположенного на улице Победы, ноутбук стоимостью 29 тысяч рублей. Он пришел в магазин около 21:00.

— Мужчина рассматривал витрины и постоянно оглядывался на продавца, который разговаривал с другими покупателями. Спустя несколько минут посетитель взял с прилавка один из ноутбуков, спрятал под пиджак и вышел из помещения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили его маршрут передвижения. Оказалось, что мужчина сразу его перепродал на улице А. Матросова прохожему, после чего дошел до остановки общественного транспорта и уехал в сторону Кинельского района.

А незадолго до этого вор заходил в другой самарский ломбард, чтобы продлить срок залога обручального кольца. Мужчину задержали на территории Кинеля. Выяснилось, что в тот день он планировал сдать свою золотую цепочку в ломбард и на вырученные деньги купить ноутбук взамен старого. Однако он стоил дорого, и житель региона решил похитить товар.

Житель Кинельского района ранее неоднократно был судим. В настоящий момент уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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