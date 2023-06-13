В Самарской области отец задолжал своему ребенку 150 тысяч рублей алиментов

Повестки о явке в отделение житель Сызрани также игнорировал. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области житель Сызрани задолжал алиментов своему ребенку и его матери. После применения судебным приставом запрета регистрационных действий с его автомобилем мужчина выплатил почти 150 тысяч рублей.

— Мужчина знал, что в отношении него возбуждены исполнительные производства, однако помогать своей семье не был намерен. Повестки о явке в отделение житель Сызрани также игнорировал, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Как выяснилось, отец официально нигде не работает, никакой материальной помощи ребенку не оказывает. У сызранца есть в собственности отечественный автомобиль. Судебные приставы запретили ему совершать регистрационные действия в отношении машины.

Только после этого мужчина пришел на прием к судебному приставу и полностью оплатил задолженность. Также он предоставил справку с места работы, куда уже направили постановление об удержании алиментов с заработной платы.

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