Высотную застройку участка на ул. Советской Армии одобрили в Самаре

Не поддержали проект только четверо участников публичных слушаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли публичные слушания по проекту строительства новых высоток в Советском районе. Многоэтажки хотят возвести на улице Советской Армии. Горожане поддержали застройку. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

Так, в мэрию обратилось ООО «СЗ «Апрель». Компания попросила дать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства на шести участках. Первый площадью 27 229 кв. м расположен в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной. Второй в 580 кв. м – на пересечении улицы Долотной и Дальнего переулка, третий в 903 кв. м. – на улице Советской Армии, 118а, четвертый в 585 кв. м – в Дальнем переулке; пятый в 1 372 кв. м – в переулке Печерском и шестой в 600 кв. м – в переулке Терновом.

Все эти участки планируется использовать под многоэтажки с максимальным процентом застройки 80%. Через сайт администрации Самары поступило четыре отрицательных мнения по проекту. А вот в департамент градостроительства горожане направили 239 положительных мнения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.