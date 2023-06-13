В Самарской области в ходе рейдов поймали 108 пьяных водителей

За «тонировку» к ответственности привлекли 321 водителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 9 по 12 июня полицейские выявили более 1800 различных правонарушений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 108 водителей, а без водительских удостоверений – 34 жителя региона. Более 373 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 73 раза.

Также зафиксировано 115 случаев нарушения ПДД водителями, 174 – пешеходами, 56 – мотоциклистами и 33 – лицами на СИМ. За «тонировку» к ответственности привлекли 321 водителя.

В отношении шести человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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