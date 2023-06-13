В Самарской области мопед столкнулся с велосипедом и отлетел на 12-летнюю девочку

39-летний велосипедист выехал на полосу встречного движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 10 июня, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. В 11:45 водитель мопеда столкнулся с велосипедистом и отлетел на 12-летнюю девочку.

— На 4,4 километре автодороги «Рождествено-Выползово-Подгоры» 39-летний велосипедист выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого произошло столкновение с мопедом под управлением 48-летнего водителя. От удара мопед отбросило вправо, на велосипед маленькой 12-летней девочки. Ребенок ехал в попутном направлении по краю проезжей части.

Отмечается, что водитель мопеда самостоятельно обратился в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. Про состояние остальных участников ДТП ничего неизвестно.

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