Более 16,9 га в Промышленном районе Самары отдадут под комплексное развитие территорий

Один из участков под КРТ находится в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы и Краснодонской Фото: Google. Карты.

В Промышленном районе Самары преобразят три участка жилой застройки. Общая их площадь составляет 16,92 га. Власти города объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ). Информация об этом размещена в документах на сайте администрации областной столицы.

Так, под КРТ хотят отдать участок площадью 7,14 га в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы и Краснодонской; участок площадью 7,69 га в границах улицы Вольской, проспекта Кирова, улиц Свободы и Краснодонской, а также участок площадью 2,09 га в границах улиц Краснодонской и Свободы, а также переулка Юрия Павлова. Там построят новое современное жилье.

Начальная цена контракта составляет 12,6 млн рублей. Шаг аукциона составит 632 366 рублей. Дата подведения результатов пока неизвестна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.