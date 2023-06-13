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НовостиОбщество13 июня 2023 9:09

Более 16,9 га в Промышленном районе Самары отдадут под комплексное развитие территорий

Планируется преобразить три участка жилой застройки
Анастасия ФИЛАТОВА
Один из участков под КРТ находится в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы и Краснодонской

Один из участков под КРТ находится в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы и Краснодонской

Фото: Google. Карты.

В Промышленном районе Самары преобразят три участка жилой застройки. Общая их площадь составляет 16,92 га. Власти города объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ). Информация об этом размещена в документах на сайте администрации областной столицы.

Так, под КРТ хотят отдать участок площадью 7,14 га в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы и Краснодонской; участок площадью 7,69 га в границах улицы Вольской, проспекта Кирова, улиц Свободы и Краснодонской, а также участок площадью 2,09 га в границах улиц Краснодонской и Свободы, а также переулка Юрия Павлова. Там построят новое современное жилье.

Начальная цена контракта составляет 12,6 млн рублей. Шаг аукциона составит 632 366 рублей. Дата подведения результатов пока неизвестна.

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