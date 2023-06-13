В Самаре только треть горожан готовы сдать биометрические данные

Многие горожане отказываются сдавать биометрию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре только треть опрошенных готовы сдать свои биометрические данные. Специалисты провели опрос среди горожан.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, самарцы все еще не торопятся сдавать свою биометрию. Только 35% респондентов готовы пойти на такой шаг. Специалисты считают, что совсем скоро горожане смогут оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте при помощи биометрии. Сделать это смогут не многие. Большинство опрошенных отказываются по соображениям безопасности. Каждый второй отмечает, что сохранность информации еще не гарантирована, а последствия утечки могут создать серьезные проблемы.

Еще 14 местных жителей думают над ответом. С запросом на сдачу биометрии мужчины сталкиваются вдвое чаще женщин.