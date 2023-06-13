Четыре многоквартирных дома планируют снести в Самаре

Дома демонтируют в Кировском, Красноглинском и Советском районах Самары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре снесут еще четыре аварийных многоквартирных дома. Они расположены в Кировском, Красноглинском и Советском районах. Об этом говорится в постановлениях на сайте городской администрации.

Так, для муниципальных нужд изымут дом № 19 по улице Карачаевской (квартиры №№ 3, 4, 7, 8), дом № 15 по улице Бобруйской (квартиры №№ 1, 5, 6, 10, 12), дом № 4 в Домах ЭМО (квартиры №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8), дом № 19 литера Ф в переулке Брусчатом (квартиры № 2-12).

В скором времени с собственниками помещений свяжутся представители департамента управления имуществом Самары. Они определят размер возмещения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.