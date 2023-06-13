Самарский автор проекта «Жены героев» открыла выставку в Луганске

Екатерина Колотовкина посетила открытие выставки.

Самарский автор проекта «Жены героев», член Общественной палаты России, жена командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина открыла выставку в Луганске. Мероприятие состоялось на центральной площади города 12 июня 2023 года.

На выставке представили фотопортреты жен, матерей, сестер и дочерей военнослужащих, участвующих в СВО. Поддержать семьи на выставке приехала Екатерина Колотовкина. Автор проекта поблагодарила администрацию Луганска и участниц выставки, чьи близкие погибли, защищая свой дом.

- Вы всем показали свою силу! Россия сильна сильными женщинами! И для меня, как для автора проекта, сегодня очень важно, что в этот день, в День России, я нахожусь вместе с вами, - отметила Екатерина Колотовкина.