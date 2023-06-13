Первый в ПФО «гамма-нож» для лечения патологий нейрохирургического профиля появился в больнице Середавина в Самаре

Губернатор убежден – благодаря новому оборудованию будет спасена не одна жизнь. Фото: Юлия Рубцова.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечают 18 июня, посетил больницу имени Середавина. Там глава региона осмотрел высокотехнологичный радиологический центр, созданный на территории радиохирургического отделения и оснащенный системой радиотерапевтической нейрохирургической типа «Гамма-нож».

- Высокотехнологичное оборудование – гамма-нож – впервые установлено в Приволжском федеральном округе. Сегодня пациенты из Самарской области направляются в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Понятно, что туда съезжаются люди практически со всей страны и есть определенная очередь на операции по данным назначениям. Мы создаем условия, чтобы как можно быстрее человек мог такую операцию, если она ему назначена, провести. Это, вне всякого сомнения, крайне важно, особенно если мы говорим про злокачественные опухоли, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор убежден – благодаря новому оборудованию будет спасена не одна жизнь. И не только в Самарской области, но и в соседних регионах, где медики смогут направлять своих пациентов в 63 регион.

- Еще раз подчеркну – в первую очередь это для ускорения, для повышения качества медицинских услуг для жителей Самарской области, - уточнил Дмитрий Азаров.

Аппарат воздействует пучком лучей на пораженный ткани и позволяет лечить патологии головного мозга размером до 5 см. Эта методика позволяет избежать хирургического вмешательства и наиболее безопасна и эффективна.

Сейчас в Самарской области составляют реестр пациентов, которым нужна помощь аппарата. «Гамма-нож» позволит проводить около 1000 операций в год. Аппарат уже установили, прошли пуско-наладочные работы, сейчас проходит обучение сотрудников.

Дмитрий Азаров поручил как можно скорее открыть новое отделение, чтобы можно было принимать пациентов.