В Самаре продлят ограничение движения по проспекту Масленникова

На участке проводят аварийные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продлят ограничение движения троллейбусных маршрутов по проспекту Масленникова. Они продлятся до 16 июня 2023 года.

По информации департамента транспорта Самары, на участке производят аварийных работ на теплосетях. На время ограничения троллейбусы №4 и №15 будут следовать по Московскому шоссе, улице Коммунистической через Губернской рынок до Железнодорожного вокзала.

Троллейбусы №19 будет следовать от Барбошиной поляны до улицы Луначарского. Горожан просят заранее планировать свои маршруты.