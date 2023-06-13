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НовостиОбщество13 июня 2023 15:25

В Самаре продлят ограничение движения по проспекту Масленникова

Работы продлятся до 16 июня 2023 года
Алена ПРОВКИНА
На участке проводят аварийные работы

На участке проводят аварийные работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продлят ограничение движения троллейбусных маршрутов по проспекту Масленникова. Они продлятся до 16 июня 2023 года.

По информации департамента транспорта Самары, на участке производят аварийных работ на теплосетях. На время ограничения троллейбусы №4 и №15 будут следовать по Московскому шоссе, улице Коммунистической через Губернской рынок до Железнодорожного вокзала.

Троллейбусы №19 будет следовать от Барбошиной поляны до улицы Луначарского. Горожан просят заранее планировать свои маршруты.