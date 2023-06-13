Самарский минздрав проводит проверку сообщений об отравлении 25-летней девушки сидром

Специалисты проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают появляться подробности о смертельном сидре. От алкогольного напитка могла скончаться молодая девушка, сообщает BAZA.

По информации журналистов, 25-летнюю девушку могли лечить от другого диагноза. В итоге пострадавшая умерла. Девушку доставили в больницу еще 1 июня, когда она вместе со своим молодым человеком попробовала смертельный сидр и впала в кому. Министерство здравоохранения региона проводит проверку по поводу данного сообщения, сообщили редакции «КП-Самара».

Напомним, сидр, от которого погибли более 30 человек, продавали владельцам пивнушек по цене обычной воды. Компанию не проверяли несколько лет.