В Самаре 74-летнего мужчину убило током на предприятии

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 13 июня 2023 года, на территории муниципального предприятия в Самаре произошло ЧП. Там умер один из рабочих — 74-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

— По предварительным данным, сотрудник электрохозяйства получил удар током при проведении плановых работ по ремонту привода агрегата на электроподстанции, — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, как такая ситуация была допущена на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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