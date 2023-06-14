В Самаре предприниматель снес киоск по продаже цветов после взыскания сбора

Хоть предприниматель и пообещал демонтировать объект, он продолжал игнорировать решение суда. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Ленинском районе Самары предпринимателя обязали демонтировать киоск по продаже цветов. Однако снес он его только после того, как с него взыскали исполнительский сбор.

— Решение о сносе киоска принял арбитражный суд Самары по иску департамента управления имуществом. Судебный пристав предупредил мужчину о возбуждении исполнительного производства, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако хоть предприниматель и пообещал демонтировать объект, он продолжал игнорировать решение суда. Тогда сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Далее мужчину ждало бы уже привлечение к административной ответственности в случае игнорирования нового срока для исполнения требований. Владелец торговой точки не стал усугублять ситуацию и приступил к демонтажу павильона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.