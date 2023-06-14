В Самаре поймали 22-летнего курьера, похитившего у пенсионеров 1,3 млн рублей

Парень нашел способ незаконного заработка через мессенджер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вступил в силу приговор 22-летнему курьеру, который похитил у пенсионеров 1 миллион 300 тысяч рублей. Ему назначили лишение свободы на 4 года условно с испытательным сроком. Приговор уже вступил в законную силу.

— Молодой человек забрал у двух пожилых женщин крупную сумму денег, якобы для помощи избавить их родственников от уголовного преследования за совершение ДТП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

К третьей женщине он направил курьера, так как подозревал, что может быть задержан полицией. Парень нашел способ незаконного заработка через мессенджер. Он получал указания от незнакомца, который звонил пенсионеркам и убеждал их отдать деньги.

Таким образом, в декабре 2022 года молодой самарчанин приехал к местным жительницам, забрал у них в общей сложности 1,3 миллионов рублей и перевел «работодателю» на указанный расчетный счет. За свои «услуги» молодой человек получил небольшое денежное вознаграждение.

Полицейские организовали засаду на одной из улиц города и задержали парня в момент получения пакета с деньгами третьей жертвы от курьера одной из сетевых компаний. Пенсионерки направили в ГУ МВД России по Самарской области письмо со словами признательности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.