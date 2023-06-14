Завод Bosch в Самарской области приобрело ФГУП «НАМИ»

Завод был построен в 2014 году в 10 км от Самары, в селе Преображенка / Фото: www.boschlease.com

ФГУП «НАМИ» приобрело 100% долей ООО «Роберт Бош Самара», которое занималось производством рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. Сделка была заключена во вторник, 13 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба научного центра в области развития автомобилестроения.

- На момент заключения сделки в компании, расположенной в Самарской области, были трудоустроены 107 сотрудников. Они продолжат работу на предприятии. ФГУП «НАМИ» совместно с Минпромторгом РФ окажут организации всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов, - говорится в сообщении.

Планируется, что с 2024 года на самарском заводе наладят производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. С 2025-го предполагается выйти на проектные мощности.

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