ОЭЗ «Тольятти» вошла в топ-3 лучших инвестплощадок страны

Только в 2022 году на площадку зашли три новых инвестора. Фото: минэкономразвития Самарской области

Особая экономическая зона Самарской области «Тольятти» вошла в тройку лучших инвестплощадок страны, расположенных в зоне до 120 км от центров экономического роста России. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство «Эксперт» по итогам 2022 года.

— Инвесторы, которые размещают свои предприятия в ОЭЗ, получают готовые земельные участки, административное сопровождение, налоговые и таможенные льготы. Для резидентов действуют самые выгодные тарифы на коммунальные ресурсы, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На сегодняшний день резидентами флагманской инвестиционной площадки региона являются 32 компании, 14 из них уже запустили свои производства. Сейчас территории первых двух очередей особой экономической зоны уже почти заняты. Уже инициировано создание объектов инфраструктуры третьей очереди площадки.

Только в 2022 году на площадку зашли три новых инвестора. Отмечается, что ОЭЗ входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране, а также является лидером по динамике количества созданных рабочих мест.

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