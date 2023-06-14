Женскую гимназию хотят построить при Иверском монастыре в Самаре

Сроки строительства женской гимназии пока неизвестны / Фото: iverskyi.ru

В Самаре может появиться женская гимназия. Ее планируют построить при Иверском женском монастыре (Волжский проспект, 1). Власти региона намерены предоставить Самарской епархии РПЦ субсидию на частичное возмещение затрат. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте правительства Самарской области.

- Использовать предусмотренные на 2023 год бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Самарской области в размере 2 млн рублей для предоставления субсидии религиозной организации в целях частичного финансового обеспечения затрат на проектирование строительства женской гимназии при Иверском женском монастыре, - говорится в документе.

Эту сумму Самарская епархия сможет направить на оплату работ по проведению инженерно-геодезических, экологических, гидрометеорологических и геологических изысканий, а также по созданию проектной и рабочей документации.

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