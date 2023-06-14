Жителя Тольятти наказали рублем за нелегальные полеты на самолете-амфибии

Тольяттинцу назначили штрафы на сумму 60 тысяч рублей / Фото: vk.com/ptproc

В Самарской области наказали нарушителя правил использования воздушного пространства. Речь идет о пилоте гидросамолета, который летал без прав и без соответствующего разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Нарушитель — 35-летний житель Тольятти. В апреле 2023 года он летал на самолете-амфибии из села Красный Яр в село Подстепки, а также в СНТ «Кирилловское». Никаких уведомлений в органы обслуживания воздушного движения мужчина не направлял. Кроме тог, у пилота не было разрешительных документов на управление воздушным судном.

Действия тольяттинца могли привести к серьезным последствиям В связи с этим Куйбышевский транспортный прокурор возбудил в отношении него административные дела по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Управление Ространснадзора по ПФО назначило пилоту наказание в виде штрафов на сумму 60 тысяч рублей.

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