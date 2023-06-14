Поликлинику на ул. Земеца планируют снести в Самаре

Власти ищут того, кто подготовит проект и смету по сносу двух зданий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют снести поликлинику и архив для хранения рентгеновских пленок. Оба находятся на улице Земеца в Кировском районе города. Сейчас департамент градостроительства ищет подрядчика для разработки соответствующего проекта. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, под снос отдадут четырехэтажное здание поликлиники площадью 3 222,8 кв. м на улице Земеца, 36, литера Б и одноэтажное здание архива площадью 31,3 кв. м на улице Земеца, 36, литера Б1. Подрядчику необходимо обследовать обе постройки, разработать проект их демонтажа, подготовить смету, а затем получить положительное заключение госэкспертизы. Срок выполнения работ — 70 дней.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 26 июня 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 460 тысяч рублей.

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