Жителя Самары ждет суд за подделку документов для получения денег по соцконтракту

На самом деле транспортное средство якобы для работы он не покупал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве и в скором времени предстанет перед судом.

— С августа 2021 года по август 2022 года мужчина похитил бюджетные средства. Общая сумма достигла 250 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Деньги он получил в рамках оформления соцконтракта на развитие собственного дела. Для этого в «Комплексный центр соцобслуживания населения Самарского округа» он подал фиктивный договор купли-продажи грузового автомобиля.

На самом деле транспортное средство якобы для работы он не покупал. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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