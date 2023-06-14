Жителя Самары ждет суд за подделку документов для получения денег по соцконтракту

На самом деле транспортное средство якобы для работы он не покупал.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Промышленном районе Самары завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве и в скором времени предстанет перед судом.
— С августа 2021 года по август 2022 года мужчина похитил бюджетные средства. Общая сумма достигла 250 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК по Самарской области.
Деньги он получил в рамках оформления соцконтракта на развитие собственного дела. Для этого в «Комплексный центр соцобслуживания населения Самарского округа» он подал фиктивный договор купли-продажи грузового автомобиля.
На самом деле транспортное средство якобы для работы он не покупал. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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