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НовостиОбщество14 июня 2023 12:45

Автобусы направили в объезд из-за перегородившего дорогу трамвая в Самаре

Затор образовался в районе пересечения проспекта Кирова и Заводского шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
Временно изменили трассы следования автобусы №№ 21, 38, 47, 51, 157 и 198

Временно изменили трассы следования автобусы №№ 21, 38, 47, 51, 157 и 198

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 июня 2023 года, на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе в Самаре образовалась внушительная пробка. Всему виной трамвай, который по техническим причинам перегородил проезжую часть в направлении площади имени Кирова.

- Автобусы №№ 21, 38, 47, 51, 157 и 198 направлены в объезд участка, - сообщили представители компании-перевозчика.

Пока автобусы будут курсировать по Заводскому шоссе, улицам XXII Партсъезда и Физкультурной. Такая схема движения будет действовать в оба направления. Сроки восстановления движения на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе пока неизвестны.

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