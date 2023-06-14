Автобусы направили в объезд из-за перегородившего дорогу трамвая в Самаре

Временно изменили трассы следования автобусы №№ 21, 38, 47, 51, 157 и 198 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 июня 2023 года, на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе в Самаре образовалась внушительная пробка. Всему виной трамвай, который по техническим причинам перегородил проезжую часть в направлении площади имени Кирова.

- Автобусы №№ 21, 38, 47, 51, 157 и 198 направлены в объезд участка, - сообщили представители компании-перевозчика.

Пока автобусы будут курсировать по Заводскому шоссе, улицам XXII Партсъезда и Физкультурной. Такая схема движения будет действовать в оба направления. Сроки восстановления движения на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе пока неизвестны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал